Президент Литвы призвал Запад переступить «красные линии» по Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Науседа отмечал, что Западу «не раз удавалось стирать красные линии»,

Президент Литвы призвал Запад переступить «красные линии» по Украине

Фото: Karolis Kavolelis via www.imago-images.de / ТАСС

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Странам Запада необходимо переступить «красные линии» в вопросе военной помощи Украине. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — сказал он в интервью CNN.

Ранее Науседа отмечал, что Западу «не раз удавалось стирать красные линии», в том числе, когда речь шла о предоставлении Украины статуса кандидата в члены Евросоюза.

Россия еще весной прошлого года направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия и техники на Украину. Москва неоднократно отмечала, что накачивание Киева вооружением лишь затягивает конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем президент США Джо Байден приехал на Украину.

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