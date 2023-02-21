Президент Литвы призвал Запад переступить «красные линии» по Украине
Науседа отмечал, что Западу «не раз удавалось стирать красные линии»,
Фото: Karolis Kavolelis via www.imago-images.de / ТАСС
Странам Запада необходимо переступить «красные линии» в вопросе военной помощи Украине. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — сказал он в интервью CNN.
Ранее Науседа отмечал, что Западу «не раз удавалось стирать красные линии», в том числе, когда речь шла о предоставлении Украины статуса кандидата в члены Евросоюза.
Россия еще весной прошлого года направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия и техники на Украину. Москва неоднократно отмечала, что накачивание Киева вооружением лишь затягивает конфликт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем президент США Джо Байден приехал на Украину.
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