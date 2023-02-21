Мотострелки и артиллеристы: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 45

Расчеты гаубиц «Мста-С» и Д-20 порой работают вместе в зоне спецоперации. Действуя сообща, они подавляют противника и помогают в продвижении российских сил.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают спецоперацию по защите Донбасса. Одни находятся на передовой, а другие оттачивают навыки на полигонах и готовятся к отправке. 5-tv.ru собрал лучшие кадры в одном видео.

Тактическую подготовку в тыловом районе специальной военной операции (СВО) проходят мотострелки Центрального военного округа (ЦВО). Кадры опубликовало Минобороны РФ.

На полигоне бойцы изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, преодоление минных заграждений и взаимодействие с бронетехникой. Помимо подготовки, солдаты проходят занятия по тактической медицине, управлению беспилотниками, военной топографии и связи.

А вот на этих кадрах уже работают расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и гаубиц Д-20 подразделений ЦВО. За сутки командиры смешанных артиллерийских дивизионов получают десятки различных целей для поражения.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поддерживают продвижение российской армии.

Тема:
Спецоперация
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Мотострелки и артиллеристы: лучшее видео из зоны СВО за день

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