Евросоюз продлил антироссийские санкции до 2024 года
С конца февраля 2022 года ЕС утвердил девять ограничительных пакетов против России.
Фото: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года. Об этом стало известно из документа, опубликованного в официальном журнале объединения.
«На основании пересмотра решения, и с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — сказано в документе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн рассказала, что Запад готовил ограничения для России еще за несколько месяцев до начала спецоперации по защите Донбасса. Теперь же за почти последний год Евросоюз утвердил девять пакетов санкций. Они включают финансовые и торговые ограничения, а также индивидуальные.
Готовится и юбилейный, десятый пакет санкций. Однако пока страны Евросоюза так и не смогли его согласовать. Спорным моментом стал импорт синтетического каучука.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорит визит президента США Джо Байдена на Украину.
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