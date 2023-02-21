Зал стоя аплодировал заявлению Путина во время послания Федеральному собранию

Зал аплодисментами встретил заявления президента Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Глава РФ призвал почтить память погибших военных, женщин и стариков.

Сегодня Путин выступает в Гостином дворе с обращением не только к законодателям, но и обществу. В зале присутствуют участники специальной военной операции. Всего на мероприятие были приглашены около 1400 человек.

Ранее 5-tv.ru писал об основных тезисах речи Путина.