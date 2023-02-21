Зал стоя аплодировал заявлению Путина во время послания Федеральному собранию
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Лидер страны сообщил, что выступает в сложное для России время.
Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru
Зал аплодисментами встретил заявления президента Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Глава РФ призвал почтить память погибших военных, женщин и стариков.
Сегодня Путин выступает в Гостином дворе с обращением не только к законодателям, но и обществу. В зале присутствуют участники специальной военной операции. Всего на мероприятие были приглашены около 1400 человек.
Ранее 5-tv.ru писал об основных тезисах речи Путина.
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