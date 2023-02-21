На заседании Совбеза ООН обсудят теракт на «Северных потоках»

Эфирная новость 24

Сразу несколько стран подтвердили информацию Москвы о том, что ЧП на самом деле — спланированная диверсия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eskinder Debebe / UN Photo; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Заседание Совета безопасности ООН по делу о подрыве «Северных потоков» назначено на 21 февраля. Оно пройдет в 23:00 по московскому времени.

Ожидается, что на голосование вынесут проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах. Они произошли в ночь на 26-е сентября.

Германия, Дания и Швеция заявляли о том, что не исключают диверсии. При этом Россию долго не допускали к расследованию.

Ранее Владимир Путин заявил, что все это является актом международного терроризма. И уже известно, что американский журналист, опубликовавший материал о диверсиях на трубопроводе не выступит на Совбезе ООН.

В своем расследовании Сеймур Херш указал, что атаки провернули США, а приказ отдал лично Джо Байден.

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🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

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