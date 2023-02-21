На заседании Совбеза ООН обсудят теракт на «Северных потоках»

Заседание Совета безопасности ООН по делу о подрыве «Северных потоков» назначено на 21 февраля. Оно пройдет в 23:00 по московскому времени.

Ожидается, что на голосование вынесут проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на газопроводах. Они произошли в ночь на 26-е сентября.

Германия, Дания и Швеция заявляли о том, что не исключают диверсии. При этом Россию долго не допускали к расследованию.

Ранее Владимир Путин заявил, что все это является актом международного терроризма. И уже известно, что американский журналист, опубликовавший материал о диверсиях на трубопроводе не выступит на Совбезе ООН.

В своем расследовании Сеймур Херш указал, что атаки провернули США, а приказ отдал лично Джо Байден.