«Судьба Отечества»: Путин назвал поддержку спецоперации проявлением патриотизма
Путин назвал поддержку спецоперации проявлением патриотизма
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Глава государства уделил особое внимание жителям ЛНР и ДНР, которые вопреки угрозам решились на воссоединение с родиной.
Владимир Путин считает, что поддержка спецоперации россиянами является проявлением патриотизма. Президент отметил, что большинство граждан страны поняли смысл действий России. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.
По словам Путина, не стоит устраивать «охоту на ведьм» и сводить счеты с теми, кто покинул страну. Гораздо важнее, что большинство россиян поддержали специальную военную операцию (СВО). Он отметил, что многонациональный российский народ принял принципиальную позицию, и это вызывает в нем сильнейшее чувство гордости.
«В этой поддержке в первую очередь проявился настоящий патриотизм. Чувство, которое исторически присуще нашему народу оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым неразрывность своей собственной судьбы с судьбой Отечества», — подчеркнул Путин.
Президент поблагодарил народ России за мужество и решимость, и адресовал свой поклон всем силовым структурам. По словам Путина, он готовился огласить полный список подразделений ВС РФ, однако испугался забыть кого-то и обделить своей благодарностью.
Владимир Путин поблагодарил семьи защитников отечества, а также врачей, учителей и других работников государственных организаций, волонтеров и всех остальных, кто поддерживает солдат и офицеров, спасает раненных и помогает мирным жителям.
В заключение российский лидер добавил, что жители ЛНР и ДНР вопреки угрозам выразили решимость быть со своей родиной и определили свое будущее на референдумах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отметил бесценность опыта спецоперации для развитии российской армии.
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