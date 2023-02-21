«Родина видит подвиг бойцов СВО»: главред ИА «Регнум» оценила послание Путина

Глава государства в обращении к Федеральному собранию еще раз объяснил необходимость проведения спецоперации.

Слова президента РФ Владимира Путина о поддержке участников спецоперации стали наиболее значимыми в его послании Федеральному собранию. Такое мнение в комментарии «Известиям» озвучила главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

«Показалось, что в этот период жизни он (Путин — Прим. ред.) очень задумывается о несправедливом социальном устройстве мира, о том, что есть „цивилизованные“ страны и страны второго и третьего сорта. Дай Бог, чтобы СВО положило конец такому мироустройству. И конечно, очень для меня значимыми были слова о поддержке участников СВО, слова о том, что родина видит их подвиг и оценивает их вклад. С таким отношением я думаю, что мы обязательно победим», — заявила Ахмедова.

Она также выразила надежду, что те, кто не понимал истинных причин спецоперации, теперь, после объяснения главы государства, поймут это.

«Я почувствовала, пока слушала его речь, что, во-первых, он очень любит Россию и очень любит украинский народ. Он еще раз объяснил, что, конечно, мы не сражаемся с украинским народом», — отметила журналистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил бесценность опыта спецоперации для развития российской армии.