«Родина видит подвиг бойцов СВО»: главред ИА «Регнум» оценила послание Путина
Главред ИА «Регнум» Ахмедова назвала значимыми слова Путина о поддержке бойцов СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Глава государства в обращении к Федеральному собранию еще раз объяснил необходимость проведения спецоперации.
Слова президента РФ Владимира Путина о поддержке участников спецоперации стали наиболее значимыми в его послании Федеральному собранию. Такое мнение в комментарии «Известиям» озвучила главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.
«Показалось, что в этот период жизни он (Путин — Прим. ред.) очень задумывается о несправедливом социальном устройстве мира, о том, что есть „цивилизованные“ страны и страны второго и третьего сорта. Дай Бог, чтобы СВО положило конец такому мироустройству. И конечно, очень для меня значимыми были слова о поддержке участников СВО, слова о том, что родина видит их подвиг и оценивает их вклад. С таким отношением я думаю, что мы обязательно победим», — заявила Ахмедова.
Она также выразила надежду, что те, кто не понимал истинных причин спецоперации, теперь, после объяснения главы государства, поймут это.
«Я почувствовала, пока слушала его речь, что, во-первых, он очень любит Россию и очень любит украинский народ. Он еще раз объяснил, что, конечно, мы не сражаемся с украинским народом», — отметила журналистка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил бесценность опыта спецоперации для развития российской армии.
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