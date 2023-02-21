Политолог Потуремский назвал речь Путина ответом на запрос российского общества

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 55

Обращение президента к Федеральному собранию стало большим событием с точки зрения власти и граждан России.

Фото, видео: © РИА Новости; ВКонтакте / Виктор Потуремский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

В российском обществе сформировался большой запрос на темы, которые были затронуты президентом РФ Владимиром Путиным в его обращении к Федеральному собранию. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он уточнил, что речь, в частности, идет о вопросах, связанных с ходом специальной военной операции (СВО), а также с мерами по поддержке мобилизованных и их семей.

«Запрос в обществе на это был очень большой, и послание — это большое событие с точки зрения власти и российского общества», — подчеркнул Потуремский.

В свою очередь политолог и журналист Юрий Светов обратил внимание на то, что в своем обращении глава государства озвучил конкретные предложения по поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал поддержку спецоперации россиянами проявлением патриотизма. Глава государства отметил, что большинство граждан поняли смысл действий России.

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023
21 февр
Важный сигнал: политолог Чеснаков пояснил заявление Путина о законных выборах
21 февр
Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО
21 февр
«Родина видит подвиг бойцов СВО»: главред ИА «Регнум» оценила послание Путина
21 февр
Путин: Россия была открыта Западу, а в ответ получила расширение НАТО на Восток
21 февр
«Судьба Отечества»: Путин назвал поддержку спецоперации проявлением патриотизма
21 февр
Путин пообещал увеличивать МРОТ в России в 2024 году
21 февр
«Возрождение мирной жизни»: Путин о развитии культуры в новых регионах РФ 
21 февр
«Весь мир встает»: как на Западе отреагировали на послание Путина
21 февр
Собянин: поставленные Путиным задачи нацелены на долгосрочную перспективу
21 февр
Собянин пообещал выполнить поручение президента о помощи семьям участников СВО
-11° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:42
«Вместе не жили»: правильно ли сделала Стоцкая, что не говорила детям о разводе
20:31
Зачем глава США прилетел в Польшу, чтобы рассказать россиянам об Украине
20:26
Посла США Линн Трейси вызвали «на ковер» в российский МИД
20:22
«Хочется любоваться!» — после смерти Кобзона в Сочи осталось особое наследие певца
20:10
Важный сигнал: политолог Чеснаков пояснил заявление Путина о законных выборах
20:00
На заседании Совбеза ООН обсудят теракт на «Северных потоках»

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023