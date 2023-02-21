Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17

Политолог Светов: важную часть послания Путина заняли предложения о помощи семьям военных

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023 Спецоперация

Эксперт обратил внимание, что президент в своем послании говорил о мире и созидании, а не о конфликте, как ожидали многие.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил конкретные предложения по поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На это обратил внимание политолог и журналист Юрий Светов.

«Очень важную часть послания заняли конкретные предложения о помощи, поддержке семей тех, кто воюет, поддержке тех, кто потерял своих близких. Совершенно конкретные озвучены результаты», — подчеркнул эксперт.

Еще одним важным заявлением главы государства, по мнению Светова, стало то, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области — получат в ускоренном порядке те формы поддержки, которые существуют во всей России. В частности, президент заявил о поддержке семей с детьми, родившимися после 2007 года, отметил политолог.

«Ожидание было, что президент в этом послании будет говорить о войне, а он говорил о мире и созидании. И о специальной военной операции он говорил именно в плане благодарности всем, кто воюет в Донбассе и кто поддерживает внутри страны — обо всех отраслях промышленности, о науке, культуре, образовании, волонтерах. <…> Вот это я бы выделил. То есть речь шла о созидании страны», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для персональной, адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО.

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023
21 февр
«Родина видит подвиг бойцов СВО»: главред ИА «Регнум» оценила послание Путина
21 февр
Путин: Россия была открыта Западу, а в ответ получила расширение НАТО на Восток
21 февр
«Судьба Отечества»: Путин назвал поддержку спецоперации проявлением патриотизма
21 февр
Путин пообещал увеличивать МРОТ в России в 2024 году
21 февр
«Возрождение мирной жизни»: Путин о развитии культуры в новых регионах РФ 
21 февр
«Весь мир встает»: как на Западе отреагировали на послание Путина
21 февр
Собянин: поставленные Путиным задачи нацелены на долгосрочную перспективу
21 февр
Собянин пообещал выполнить поручение президента о помощи семьям участников СВО
21 февр
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для развития российской армии
21 февр
Путин: Запад играл краплеными картами и им теперь не отмыться от позора
-11° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО
18:55
Великолепная семерка: актер Джуд Лоу снова стал отцом
18:42
«Родина видит подвиг бойцов СВО»: главред ИА «Регнум» оценила послание Путина
18:30
«С папой спорить бессмысленно» — Никита Кологривый о конфликте отцов и детей
18:24
Путин заявил о важности связи родителей и детей с преподавателями
18:15
Путин призвал пересмотреть нормы УК по экономическим преступлениям

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023