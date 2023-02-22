Как послание Путина Федеральному собранию изменит социальную сферу в России

Послание Президента Федеральному собранию — это программный документ, который во многом определяет будущую жизнь россиян, в том числе и в новых регионах. Владимир Путин озвучил меры социальной поддержки, которые коснутся каждого. На реализацию предложений у государства уже есть все необходимые средства. В ближайшее время будут внесены изменения в законодательство о дополнительных гарантиях для семей с детьми и семей военнослужащих. Как изменится МРОТ, а также система образования — в материале корреспондента «Известий» Игоря Балдина.