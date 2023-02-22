ВС РФ уничтожили логово иностранных наемников в районе населенного пункта Мемрик
В ходе продвижения российских войск на Донецком направлении был выявлен и уничтожен пункт дислокации западных наемников.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В районе населенного пункта Мемрик в ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, сообщает Минобороны.
Также в ведомстве отметили, что Донецком направлении продолжается успешное наступление. Это стало возможно благодаря действиям штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения ВДВ. Поддержку им осуществляет артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Южной» группировки войск.
Общие потери ВСУ убитыми и ранеными на донецком направлении составили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили пять бронированных машин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.
МО РФ также сообщило об уничтожении склада боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине.
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