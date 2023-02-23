Политика ФРГ в отношении украинского конфликта расходится с мнением общества

Германия продолжает поставлять Украине оружие и ставит под угрозу партнерство с Россией. Как к этому относятся обычные граждане?

Политика властей Германии в отношении России и Украины не совпадает с мнением обычных граждан. Об этом в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, граждане не только Германии и России, но также других европейских стран не одобряют позицию ФРГ.

«К сожалению, политический истеблишмент ФРГ занимает позицию в системе коллективного Запада и трансатлантической так называемой солидарности. Но совсем иное — рядовые граждане. Рядовые граждане не только Германии, но и других европейских стран, которые проводят грани между пониманием значения партнерства и добрососедства с российским народом и с Россией, понимание того, что без России, а тем более вопреки России, нельзя построить общеевропейскую и глобальную безопасность», — объяснил Сергей Нечаев.

Он также отметил, что на фоне этого общественность собирается провести многочисленные демонстрации, потому что люди не согласны с курсом ФРГ на конфронтацию и дальнейшие поставки оружия на Украину. Таким образом Германия приводит к эскалации конфликта, подчеркнул Нечаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД ФРГ отказалась от своих слов о «войне с Россией».