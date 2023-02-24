Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины очень тяжелой и мучительной

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 19

Только за минувшие сутки ВСУ потеряли на донецком направлении более 210 человек убитыми. Также были поражены склады с боеприпасами и множество единиц техники.

Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины очень тяжелой и мучительной

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой и мучительной. Об этом глава киевского режима сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Ситуация по основным направлениям. Восток — очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять. Юг — на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать. Одесса и Черноморское пространство — ситуацию контролируем. Север — на этом направлении видим каждое движение (российских войск — Прим. ред.). Где нужно — усиливаемся», — рассказал Владимир Зеленский.

Минувшим днем в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли мощный удар по ВСУ на донецком направлении. Так, усилиями десантников, артиллеристов и летчиков за сутки были уничтожены более 210 националистов. Также в ДНР были поражены шесть складов ВСУ с боеприпасами и множество единиц техники.

Одной из приоритетных целей для ВС РФ считается освобождение Артемовска. Оборона города со стороны ВСУ начала рушиться после бегства боевиков под давлением российских сил. Владимир Зеленский и ранее называл ситуацию на этом участке фронта крайне тяжелой. Он готовится отдать приказ об отводе войск.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем боевики ВСУ отрезают головы и руки у иностранных наемников. С помощью этих зверств они могут преследовать несколько целей.

Тема:
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