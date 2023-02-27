Небесные стражи: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35с и боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России.
Фото, видео: www.globallookpress.com / mod_russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
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