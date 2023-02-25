Цели сбиты: как Россия избавляет ВСУ от самолетов

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Минобороны: ВС РФ сбили Су-25, Су-24 и МиГ-29 ВСУ

Цели сбиты: как Россия избавляет ВСУ от самолетов

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Украинские пилоты рано или поздно попадают в прицел российских солдат.

Российские войска сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области, а также самолеты Су-24 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и три баллистические ракеты «Точка-У», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Также уточняется, что в Харьковской и Запорожской областях, Луганской народной республике (ЛНР) и ДНР уничтожены восемь украинских беспилотников.

До этого в СМИ сообщалось, что боевикам ВСУ, возможно, придется покинуть Артемовск под напором российской армии. Это признали чиновники Запада и Украины. Американские журналисты описывают, как националисты мчатся в укрытие, не разбирая дороги при российских обстрелах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ВСУ драпают из Артемовска.

Тема:
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