Мороз или солнце? Какую погоду ждать россиянам в первый день весны

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз и предупредил о возможных последствиях мартовских погодных явлений.

Начало весны в Центральной России будет без особых погодных отклонений. Такой вывод в беседе с URA.RU сделал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, оценив последние показатели.

По данным эксперта, температура воздуха в центральных регионах ожидается такой же, какой была, в среднем, последние 30 лет.

«1 марта прогнозируется зональный перенос, то есть перенос воздушных масс с запада на восток. Преимущественно без осадков, но совсем небольшой снежок. Температура, полностью соответствующая климатическим характеристикам, то есть тем характеристикам, которые получились за счет усреднения за предшествующие 30 лет. -4… -9 и днем -2… -4 градуса. Нормальная мартовская погода», — пояснил Вильфанд.

Между тем, отдельные регионы до сих пор не могут поверить в скорый приход весны. Так, жители Петербурга жалуются на ужасные гололеды, из-за которых буквально гибнут люди. При падении они получают настолько сильные травмы, что медики не в силах спасти жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приэльбрусье начали принудительно спускать снежные лавины из-за непогоды.