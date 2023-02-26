Мороз или солнце? Какую погоду ждать россиянам в первый день весны
Рома Вильфанд: температура в начале весны в Центральной России будет нормальной
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз и предупредил о возможных последствиях мартовских погодных явлений.
Начало весны в Центральной России будет без особых погодных отклонений. Такой вывод в беседе с URA.RU сделал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, оценив последние показатели.
По данным эксперта, температура воздуха в центральных регионах ожидается такой же, какой была, в среднем, последние 30 лет.
«1 марта прогнозируется зональный перенос, то есть перенос воздушных масс с запада на восток. Преимущественно без осадков, но совсем небольшой снежок. Температура, полностью соответствующая климатическим характеристикам, то есть тем характеристикам, которые получились за счет усреднения за предшествующие 30 лет. -4… -9 и днем -2… -4 градуса. Нормальная мартовская погода», — пояснил Вильфанд.
Между тем, отдельные регионы до сих пор не могут поверить в скорый приход весны. Так, жители Петербурга жалуются на ужасные гололеды, из-за которых буквально гибнут люди. При падении они получают настолько сильные травмы, что медики не в силах спасти жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приэльбрусье начали принудительно спускать снежные лавины из-за непогоды.
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