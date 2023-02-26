Экс-сотрудник Госдепа указал на приближение ядерной войны из-за Байдена

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 88

Пока самый старый президент Штатов стремится заработать политические очки, ему указывают на неправоту в действиях.

Экс-сотрудник Госдепа указал на приближение ядерной войны из-за Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Will Oliver - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

Действия президента США Джо Байдена могут приблизить ядерную войну. Такое мнение в своей статье для портала American Thinker выразил бывший сотрудник Госдепа США, колумнист Джеймс Сориано.

Он указал, что заявления заокеанского лидера про недопустимость победы России на Украине, идут вразрез с основными принципами американской внешней политики, которые закладывал убитый глава Белого дома Джон Кеннеди.

«Вашингтон потерял самообладание, рьяно продвигая дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора», — говорится в материале.

Журналист резюмировал, что Североатлантический альянс хочет усиления эскалации конфликта для повышения издержек Москвы и при этом лишить Россию выгод от проведения специальной военной операции.

Джо Байдену 80 лет. Он самый старый президент США за всю их историю. Его соратники и оппоненты подозревают, что у политика явные проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо.

Тема:
Спецоперация
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