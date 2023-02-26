ВС РФ уничтожили более 600 вертолетов и самолетов ВСУ с начала спецоперации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48

Также противник потерял более восьми тысяч танков на поле боя.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская армия ликвидировала более 600 украинских самолетов и вертолетов с начала специальной военной операции. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов», — прокомментировал генерал-лейтенант.

В военном ведомстве добавили, что за время СВО российские подразделения уничтожили 3243 беспилотников противника. Кроме того, в ходе столкновений украинская сторона потерла 405 зенитных ракетных комплексов, а также более восьми тысяч единиц тяжелой техники — танков и боевых бронированных машин.

Согласно данным Минобороны, ВС РФ удалось ликвидировать более тысячи реактивных систем залпового огня, более четырех тысяч минометов и орудий полевой артиллерии и более восьми с половиной — специальных военных автомобилей, стоящих на вооружении киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия избавляет ВСУ от самолетов.

Тема:
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