На острове Майорка в Испании объявлен «красный» уровень погодной опасности

Эфирная новость 10

Люди жалуются на снег: утро было неожиданным.

На острове Майорка в Испании объявлен «красный» уровень погодной опасности

Фото: www.globallookpress.com / IÃ±Aki Berasaluce; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Жители солнечной Испании этим утром проснулись… в сугробах! На популярном туристическом курорте Майорка объявили «красный» уровень погодной опасности — все из-за шторма «Джульетта», который принес туда невиданные снегопады.

Из-за ненастья в городах отключается электричество. И это в то время, когда температура за окном опустилась ниже нуля. Не ходят автобусы. Хотя в одном из районов даже образовалась пробка — многие выехали в город Пальма, там сейчас девять градусов ниже ноля.

Тема:
Погода
26 февр
Мороз или солнце? Какую погоду ждать россиянам в первый день весны
23 февр
В Приэльбрусье начали принудительно спускать снежные лавины из-за непогоды
17 февр
Занесенной снегом Кубани грозят наводнения из-за обильных дождей
17 февр
От юга до севера: метели и гололед «атаковали» регионы России
16 февр
На юге — метели, в Мурманске — северное сияние: природа продолжает удивлять россиян
15 февр
Некурортная погода: в Сочи пришли сильнейшие метели
15 февр
На Камчатке объявлена опасность схода лавин и штормовое предупреждение
14 февр
Десятки аварий спровоцировала метель на Ставрополье. Есть погибший
14 февр
В Петербург пришла «фальшивая» весна
13 февр
Сильнейшая метель накрыла Норильск, парализовав целый город
-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:31
Эксперт по безопасности объяснил введение плана «Ковер» в петербургском Пулково
11:23
На острове Майорка в Испании объявлен «красный» уровень погодной опасности
11:13
Воздушное пространство над аэропортом Пулково временно закрыли
11:06
Смертельная реакция: США уличили в сохранении образцов уничтоженного в 90-х химиката BZ
10:50
В парламенте изучат ситуацию с задержанием подростков из ЧВК «Редан»
10:42
В МЧС России назвали ложными сообщения о воздушной тревоге на радио и ТВ

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как мужчины помогают Волочковой оставаться стройной
Видео: как и почему Инес де Рамон и Брэд Питт расстанутся
За кого выходит замуж разведенная певица Адель
На сколько похудела Ольга Орлова после рождения дочери