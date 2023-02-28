На острове Майорка в Испании объявлен «красный» уровень погодной опасности
Люди жалуются на снег: утро было неожиданным.
Фото: www.globallookpress.com / IÃ±Aki Berasaluce; 5-tv.ru
Жители солнечной Испании этим утром проснулись… в сугробах! На популярном туристическом курорте Майорка объявили «красный» уровень погодной опасности — все из-за шторма «Джульетта», который принес туда невиданные снегопады.
Из-за ненастья в городах отключается электричество. И это в то время, когда температура за окном опустилась ниже нуля. Не ходят автобусы. Хотя в одном из районов даже образовалась пробка — многие выехали в город Пальма, там сейчас девять градусов ниже ноля.
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