ВСУ вновь обстреляли мирных жителей Стахановки и Горловки
Бомбы боевиков снова падают на жилые дома.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
На этот раз украинская артиллерия обстреляла Горловку. По городу выпустили не менее десяти снарядов натовского калибра. Сообщается, что ранения получили ребенок и женщина. Городские дворы изрыты воронками и усеяны осколками. В детском саду и жилых домах выбиты стекла. Повреждены линии электропередачи, нарушено газовое снабжение.
А в Луганской республике боевики подвергли массированному обстрелу город Стаханов. Несколько ракет HIMARS упали на территории вагоностроительного завода. Разрушены цеха, уничтожено оборудование.
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