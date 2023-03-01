BZ из США: чем опасно завезенное на Украину для провокации вещество и как меняет сознание людей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 878

Клинический фармаколог Эдигер: BZ вызывает полную дисфункцию психики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Токсин вызывает полную дисфункцию психики. Почему американцы так заинтересованы в его использовании на поле боя?

В Минобороны РФ сообщили о подготовке США к проведению на Украине провокации с психотропными веществами. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Америка и киевский режим преследуют цель обвинить российскую сторону в применении химоружия на территории Незалежной.

Предполагается, что для провокации будет использовано психотропное вещество BZ. Его США применяли во Вьетнаме, однако после было доложено о полном уничтожении запасов химиката. Тем не менее, образцы были сохранены. Клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал 5-tv.ru, что из себя представляет BZ, насколько он опасен и как влияет на сознание людей.

Эксперт отметил, что название BZ — это натовский код отравляющего вещества психотропного эффекта, а известно о нем несколько десятков лет. По словам фармаколога, состав токсина долгое время был засекречен, однако сейчас есть несколько его вариантов. Все они называются — «галлюциногены».

«„Би-Зет“ входил в арсенал Соединенных Штатов с конца 60-х годов. Его моделировали на другом веществе, которое называлось ЛСД -  прекрасно известный рекреационный наркотик», — прокомментировал специалист.

Эдигер объяснил, что это вещество не влияет на организм с точки зрения соматики, то есть не вызывает отравлений, связанных с нарушением функций органов, но полностью вызывает дисфункцию психики.

«То есть, при попадании очень небольших, мизерных количеств этого вещества, в организме развивается галлюцинаторный синдром, галлюциноз, при котором возможно совершенного неконтролируемое поведение, паника, эффекты галлюцинации всех видов», — добавил клинический фармаколог.

Александр Эдигер заключил, что пока нет точных заключений о выведении химиката из организма человека. Он предположил, что, в первую очередь, пораженному «Би-Зетом» потребуется экстренная психиатрическая помощь — человека необходимо будет «подавить», отключить его сознание, а уже после смотреть, сколько времени он будет выводиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин предупредил об опасности BZ для мирного населения.

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