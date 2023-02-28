«Избавляются от запасов»: какой химикат США могут использовать для провокации на Украине

После применения американской армией химоружия во Вьетнаме, США заявили о полном уничтожении запасов одного из веществ, однако его образцы были сохранены.

В Минобороны РФ сообщили о подготовке США к проведению на Украине провокации с психотропными веществами. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Америка и киевский режим преследуют цель обвинить российскую сторону в применении химоружия на территории Незалежной.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин с беседе с 5-tv.ru предположил, какое вещество Соединенные Штаты могли направить Киеву для организации «акции», и рассказал о последствиях его применения.

«Американцы объявили, что они до 2024 года избавятся от своих запасов химического оружия — вот и решили, похоже, напоследок его использовать», — отметил Никулин.

Эксперт добавил, что провокацию ожидать стоит в любом случае, потому что она является олицетворением основополагающих принципов внешней военной политики США. По словам экс-члена ООН по биологическому и химическому оружию, в мероприятии могут быть задействованы психотропы нелетального действия.

«Думаю, что BZ. По крайней мере, его американцы использовали в боевых действиях во Вьетнаме», — уточнил он.

Игорь Никулин вспомнил историю применения химиката: «Би-Зетом» в 60-х годах был отравлен певец Поль Робсон, а также первоначально считалось, что Скрипалей отравили именно этим веществом.

«Можно сказать, психотропное оружие. Вызывает у человека панику, потерю ориентации, галлюцинации и тому подобное. При большой дозе может быть летально», — рассказал специалист.

Никулин предупредил об опасности вещества для мирного населения. По его словам, химоружие поражает определенные территории — зависит от его количества и мощности. Если мирные люди окажутся в зоне поражения, то, естественно, они пострадают за неимением противогазов и антидотов.

«Я думаю, что нужен превентивный удар по этим всем вещам. Пара калибров и проблема будет решена. И чем больше там погибнет этих американских советников, тем быстрее они покинут негостеприимную территорию», — заключил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что США уличили в сохранении образцов уничтоженного в 90-х химиката BZ.