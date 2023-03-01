Пранкеры Лексус и Вован вывели экс-главу МИД Британии Хейга на откровенный диалог

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 62

Иностранные политики улыбаются в глаза российской стороне, только и думая о том, как ей насолить.

Пранкеры Лексус и Вован вывели экс-главу МИД Британии Хейга на откровенный диалог

Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с бывшим главой МИД Соединенного Королевства Уильямом Хейгом от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Полное видео опубликовано на видеохостинге Rutube. Хейг заявил, что киевский режим нуждается в новом вооружении, а также в наступательных силах. Британец выступает за поставки в Незалежную ракет большей дальности.

«Как я уже написал на этой неделе, необходимо предоставить ракеты с большей дальностью, я даже обозначил точную модель», — сказал иностранный политик.

Он также подчеркнул, ракетные поставки должны идти вместе с поставками немецких танков. Кроме того, Хейг уверен, что Киеву нужны истребители. Британский премьер Риши Сунак и нынешний глава МИД Британии Джеймс Клеверли c главой Минобороны королевства Беном Уоллесом разделяют позицию Хейга. При этом неизвестно, убедят ли они другие страны, включая Штаты, изменить политику поставок оружия на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто главный выгодоприобретатель в украинском кризисе.

Тема:
Спецоперация
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