Вперед, к победе! Как экипажи комплексов «Штурм-С» громят позиции ВСУ под Угледаром

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Экипажи комплексов «Штурм-С» громят позиции ВСУ под Угледаром

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские войска пробивают оборону ВСУ «на раз-два»!

Под натиском российской армии украинские формирования под Угледаром несут тяжелые потери. Весомую поддержку наступающим подразделениям оказывают расчеты самоходных комплексов «Штурм-С». Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдал за работой артиллеристов на передовой.

Атака «Штурмом». Противотанковый ракетный комплекс на скорости пересекает линию фронта на южно-донецком направлении. Задача — высокоточным огнем расчистить путь наземным группам.

Первый эшелон — оборона противника, здесь на переднем крае трещит по швам. Только что воздушная разведка засекла передвижение вражеских танков, а чуть дальше были замечены артиллерийские расчеты ВСУ. Отсюда до них примерно пять километров. Экипаж «Штурма-С» прячется в засаде и открывает огонь.

Машина оснащена противотанковыми управляемыми ракетами. ПТУР — грозное оружие для врага и особенно для бронетехники.

Высокоточная ракета «Атака» бьет точно в цель. Сметая вражеские укрепрайоны и бронетехнику противника и прокладывая безопасный путь пехоте. Только на счету одного расчета 15 пораженных целей: танки, боевые машины пехоты и вражеские бронетранспортеры.

«Управлять несложно. Как в компьютерной игре. Управляешь джойстиком, ведешь ракету, спускается она по лазеру», — говорит командир машины с позывным Кремень.

Боезапас «Штурма-С» вмещает 12 ракет. На перезарядку хватает пары минут. Преимущество комплекса в его мобильности. Проедет везде. Для выстрела подойдет практически любая огневая позиция. Обо всех перемещениях ВСУ экипажу сообщает разведка.

«Легко можно к цели подскочить. Нигде не застрянешь. Мы должны ждать противника, знать, что вот он сейчас приедет, и уже встретить его», — говорит гранатометчик противотанкового взвода с позывным Лис.

Так ракетным огнем расчеты противотанковых комплексов Восточного военного округа поддерживают наступление мотострелков на южно-донецком направлении.

Пока наземные штурмовые группы ведут бои за освобождение Угледара, другой «Штурм» прикрывает их внезапными ракетными ударами по противнику, который держит оборону из последних сил и уже даже не мыслит о контрнаступлении.

Тема:
Спецоперация
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