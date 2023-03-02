МИД ФРГ оставил на усмотрение Киева включение Крыма в мирное соглашение с РФ
Глава МИД ФРГ Бербок: Киев должен сам решить, будет ли мирное соглашение включать Крым
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Анналена Бербок также указала, что Германия не будет указывать Киеву, «что делать со своей страной».
Киев должен сам решить, на каких условиях будет заключено мирное соглашение с Россией. В частности, украинские власти должны определить, добавить ли в документ обязательное условие по принадлежности Крыма. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD.
Министра иностранных дел спросили, значит ли ее утверждение «Украина должна победить» то, что Киев должен вернуть полуостров. Отвечая, она отметила: «хорошо известно», что Крым является украинским, после чего напомнила, что в связи с этим в 2014 году были введены санкции против России.
«И украинский президент говорит, что Крым принадлежит Украине. И в конце концов мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону, но это — территория Украины», — сказала Бербок.
Глава МИД ФРГ подчеркнула, что Германия в лице министров или канцлера не станет диктовать Киеву, «что делать со своей страной», поэтому президенту Владимиру Зеленскому предстоит самому определить условия, на которых может быть урегулирован конфликт с Москвой.
В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. В марте того же года по результатам референдума Крым стал частью РФ. За присоединение проголосовало подавляющее большинство жителей региона — почти 97%. В Севастополе решение поддержали более 95% граждан. Киевский режим по сей день настаивает, что полуостров является «оккупированной территорией». Так, в феврале текущего года Зеленский заявил, что Украина начала подготовку к наступлению на полуостров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что безопасность Крыма надежно обеспечена, как и любого другого российского региона.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Украина не сможет вернуть себе крымский полуостров.
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