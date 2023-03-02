Излишнее гостеприимство: отношение к украинским беженцам в Германии ухудшилось
В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам из-за проблем в экономике
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Stefan Zeitz
Почему конфликт на Украине распространяется на ФРГ и как миграционная ситуация влияет на настроения в стране?
Немцы стали хуже относиться к беженцам из Украины, которых с прошлого года прибыло более полутора миллиона человек. Об этом пишет EADaily со ссылкой на интервью с политологом Александром Камкиным.
Эксперт заявил, что в ФРГ давно обострилась проблема украинских беженцев. Если сравнивать с 2015 годом, когда был пик Европейского миграционного кризиса, то сегодняшний показатель практически аналогичен. За тот год в европейские страны прибыло почти два миллиона беженцев и нелегальных мигрантов.
Кроме того, льготы мигрантов из Украины совпадают с льготами беженцев из других стран, а это, по словам политолога, поменяло отношение немцев к политике гостеприимства, потому что им приходится жить скромнее и туго затягивать пояса.
Как отметил Александр Камкин, возникшая миграционная ситуация спровоцировала в Германии стычки между выходцами из России и Украины.
«В ФРГ проживают более пяти миллионов наших бывших соотечественников», — подчеркнул политолог.
Примером одной из таких стычек Камкин назвал недавние столкновения возле инсталляции российского подбитого танка рядом с посольством РФ в Берлине. Тогда сами немцы сорвали акцию в поддержку Украины и стали приносить к подбитому танку цветы, выступая с антивоенными заявлениями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в датской школе отказали украинцам в требовании уволить русскую учительницу.
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