СКР возбудил дело по статье «Теракт» после трагедии в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после шокирующего инцидента в Брянской области. Об этом сообщили представители ведомства.

Накануне украинские диверсанты проникли в область, расстреляли авто с людьми, в результате чего погибли двое мужчин, еще один ребенок оказался ранен — мальчик Федя впоследствии, несмотря на боль, спас от террористов еще двоих девочек.

После трагедии силовым структурам пришлось разминировать огромные территории. Благодаря мгновенной реакции военных и сотрудников ФСБ удалось избежать еще больших жертв и пострадавших.

Президент РФ Владимир Путин окрестил события терактом. В МИДе подчеркнули, что все факты вопиющего преступления будут представлены на мировой арене. В ООН ситуацию комментировать отказались. Уже известно, что диверсанты при нападении использовали натовской оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обсудил тему Брянской области на заседании Совета безопасности.