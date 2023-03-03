СКР возбудил дело по статье «Теракт» после трагедии в Брянской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 57

Украинские террористы вторглись в регион утром 2 марта. Неонацисты начали расстреливать взрослых и детей.

СКР возбудил дело по статье «Теракт» после трагедии в Брянской области

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после шокирующего инцидента в Брянской области. Об этом сообщили представители ведомства.

Накануне украинские диверсанты проникли в область, расстреляли авто с людьми, в результате чего погибли двое мужчин, еще один ребенок оказался ранен — мальчик Федя впоследствии, несмотря на боль, спас от террористов еще двоих девочек.

После трагедии силовым структурам пришлось разминировать огромные территории. Благодаря мгновенной реакции военных и сотрудников ФСБ удалось избежать еще больших жертв и пострадавших.

Президент РФ Владимир Путин окрестил события терактом. В МИДе подчеркнули, что все факты вопиющего преступления будут представлены на мировой арене. В ООН ситуацию комментировать отказались. Уже известно, что диверсанты при нападении использовали натовской оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обсудил тему Брянской области на заседании Совета безопасности.

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