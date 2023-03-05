В ДНР и Харьковской области ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Российские военные обезопасили население Донбасса от налетов украинских дронов.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Российские военные поразили за минувшие сутки две очень важные цели — пункты управления беспилотниками ВСУ.
По данным Минобороны РФ, пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ были уничтожены в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики и Двуречная Харьковской области.
В ходе ежедневного брифинга также сообщили, что в ДНР и Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВКС РФ уничтожили цех ВСУ для производства и ремонта минометов.
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