В ДНР и Харьковской области ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Российские военные обезопасили население Донбасса от налетов украинских дронов.

В ДНР и Харьковской области ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные поразили за минувшие сутки две очень важные цели — пункты управления беспилотниками ВСУ.

По данным Минобороны РФ, пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ были уничтожены в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики и Двуречная Харьковской области.

В ходе ежедневного брифинга также сообщили, что в ДНР и Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВКС РФ уничтожили цех ВСУ для производства и ремонта минометов.

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