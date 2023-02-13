«Есть кем гордиться»: Маршал объяснил, почему поддержал спецоперацию

|
Рита Миронова
Рита Миронова 45

Александр Маршал поддержал СВО из-за гордости за российских солдат

«Есть кем гордиться»: Маршал объяснил, почему поддержал спецоперацию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaPavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Музыкант даже хотел сам отправиться добровольцем в зону боевых действий, но из-за возраста ему отказали.

Российский певец Александр Маршал в интервью Вячеславу Манучарову объяснил, почему поддержал специальную военную операцию. Артист убежден, что так Россия спасла себя от нападения.

«Я знаю много историй, о которых не рассказывают. О том, что происходило до начала спецоперации. Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились», — поделился музыкант.

Также Маршал заявил, что гордится российскими солдатами. Более того, его родной племянник сейчас в их рядах находится в зоне спецоперации.

«После общения с солдатами понимаешь, что есть кем гордиться. Они сказали: „Отступлений никаких не будет. Только вперед!“. У меня там племянник сегодня», — рассказал певец.

Александр Маршал обращался в военкомат, намереваясь отправиться в зону боевых действий добровольцем. Однако из-за возраста ему отказали. Но певец решил всячески помогать участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую ошибку мечтает исправить Александр Маршал.

Тема:
Спецоперация
13 февр
Это вам не «пальнул и поехал»: успеют ли немцы обучить ВСУ управлять Lеоpard 2
13 февр
В Совфеде раскрыли «великое событие», которое ждет Россию 23 февраля
13 февр
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР
13 февр
SHAMAN провел концерт в Херсонской области в разгар СВО
13 февр
В Кремле ответили на вопрос о начале второй волны мобилизации в России
13 февр
В Чечне сообщили о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
13 февр
Российские десантники штурмом взяли опорник ВСУ — видео боя
13 февр
Получи, фашист, гранату: лучшее видео из зоны СВО за день
13 февр
Блицкриг провалился: в Польше восхитились РФ, которая выстояла перед санкциями
13 февр
Российский снайпер ликвидировал на Украине двоих наемников одним выстрелом — видео
Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:42
«Скажешь все это в лицо?» — Собчак поскандалила со Славой из-за эмиграции и темы СВО
19:37
Путин выразил уверенность в победе РФ в деле противостояния агрессии Запада
19:16
В Букингемском дворце сообщили о болезни жены Карла III
19:08
На берегу Черного моря в Батуми взорвалась дрейфующая мина
18:59
Это вам не «пальнул и поехал»: успеют ли немцы обучить ВСУ управлять Lеоpard 2
18:44
«Есть кем гордиться»: Маршал объяснил, почему поддержал спецоперацию

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России
«Бандит с большой дороги»: политолог Скориков раскрыл неприглядную правду о новом главе СБУ Малюке
Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023