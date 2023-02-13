«Есть кем гордиться»: Маршал объяснил, почему поддержал спецоперацию
Александр Маршал поддержал СВО из-за гордости за российских солдат
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaPavel Kashaev, Павел Кашаев
Музыкант даже хотел сам отправиться добровольцем в зону боевых действий, но из-за возраста ему отказали.
Российский певец Александр Маршал в интервью Вячеславу Манучарову объяснил, почему поддержал специальную военную операцию. Артист убежден, что так Россия спасла себя от нападения.
«Я знаю много историй, о которых не рассказывают. О том, что происходило до начала спецоперации. Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились», — поделился музыкант.
Также Маршал заявил, что гордится российскими солдатами. Более того, его родной племянник сейчас в их рядах находится в зоне спецоперации.
«После общения с солдатами понимаешь, что есть кем гордиться. Они сказали: „Отступлений никаких не будет. Только вперед!“. У меня там племянник сегодня», — рассказал певец.
Александр Маршал обращался в военкомат, намереваясь отправиться в зону боевых действий добровольцем. Однако из-за возраста ему отказали. Но певец решил всячески помогать участникам спецоперации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какую ошибку мечтает исправить Александр Маршал.
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