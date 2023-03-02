Цель есть: почему российским военным не составит труда уничтожить немецкие танки Leopard
Российским военным не составит труда уничтожить немецкие танки Leopard
Фото: www.globallookpress.com / Andreas SjÃ¶lin / TT
Любое российское вооружение проломит кормовую нишу башни так, что танк полностью сгорит.
Немецкие танки Leopard могут быть повреждены кумулятивными снарядами, если поражение нанесут в кормовую нишу башни. Такое попадание выведет технику их строя и воспламенит ее. Об этом URA.RU рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.
Эксперт объяснил, что любое российское вооружение запросто проломит кормовую нишу башни так, что пламя рванет в боевой отсек и танк полыхнет.
Однако лобовая броня Leopard опережает даже британские образцы тяжелой техники.
«С борта берется все, что есть. РПГ-7 вообще корму берет. Это касается не только тех моделей, которые поставляются ВСУ, но и тех, которые не поставляются», — уточнил Тимошенко.
По информации советника врио главы ДНР Яна Гагига, ВСУ доставили танки превосходит под Бахмут (Артемовск). При этом, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечает, что российские военные еще не вступали в бой с немецкими танками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ в Артемовске устроили перестрелку со своими подразделениями.
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