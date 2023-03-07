Неслабый пол: свыше тысячи российских женщин участвуют в спецоперации на Украине

Наравне с мужчинами женщины на поле боя проявляют храбрость, профессионализм и ответственность.

Свыше тысячи российских женщин защищают честь Родины в зоне специальной военной операции. Об этом накануне 8 Марта напомнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами», — отметил руководитель оборонного ведомства во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Он также поздравил представительниц прекрасного пола с приближающимся Международным женским днем. От себя лично и от Министерства Сергей Шойгу поблагодарил их за добросовестную службу, профессионализм и ответственный подход к поручениям. Также он пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и весеннего настроения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украинская армия несет огромные потери в Артемовске, пытаясь избежать полного окружения города.