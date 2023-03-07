Российские войска «перемололи» украинскую технику на всех направлениях

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции.

Российские военные продолжают методично уничтожать натовскую и украинскую технику в зоне спецоперации.

Один танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица «Акация» были уничтожены на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

А на краснолиманском в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР было уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, две БМП, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

«На Донецком направлении армия РФ истребила два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО „Смерч“ и гаубицу Д-30. Также уничтожены более 75-ти боевиков ВСУ», — сообщил Конашенков.

В районе населенного пункта Марково ДНР военные России истребили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-донецком и Запорожском направлениях уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, американская артиллерийская система М777, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении военнослужащие России уничтожили до 35-ти украинских военных, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ уничтожили принадлежащую ВСУ установку Krab под Донецком.