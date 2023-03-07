«Начало конца»: почему сдача Артемовска уничтожит киевский режим

Бои за этот город открыли для ВС России новые возможности, что не скажешь об украинской армии.

Освобождение армией России Артемовска может стать началом конца для киевского режима. Об этом заявил в интервью Asia Times экс-сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт.

По его словам, на данный момент армия Украины ужасно истощена, запасы их оружия пустеют на глазах, а западные цепочки поставок вооружения перегружены.

«Начало конца мы, скорее всего, наблюдаем прямо сейчас в Артемовске», — заявил Вайхерт.

Также эксперт добавил, что-то, что сейчас происходит в Артемовске, как раз показывает готовность России продолжать добиваться своих целей. Плюс, после того, как армия РФ очистит местность от украинских вооруженных формирований, то откроется им дорога к Днепропетровску.

Артемовск расположен в части Донецкой народной республики, которая находится под контролем киевского режима. Город остается важной транспортной артерией ВСУ в Донбассе, поэтому противник отказывается сдавать город. Офис президента Украины накануне подтвердил, что главный украинский военачальник Валерий Залужный поддержал инициативу обороны Артемовска «до последнего украинца».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему украинские войска в Артемовске теряют надежду.