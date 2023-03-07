Зуб за 70 тысяч: сестра Бузовой пожаловалась, что ее обсчитали в стоматологии
Анна Бузова пожаловалась, что ее обманули в стоматологии на 50 тысяч рублей
Фото: Instagram* / annabuzova
Младшая сестра певицы сначала заплатила дантистам 18 тысяч рублей, однако после ей предоставили полный чек.
Блогер Анна Бузова пожаловалась на самоуправство стоматологов. В своей социальной сети она призналась подписчикам, что прибывает в шоке с расценок на лечение зубов. Врачи потребовали со знаменитости 70 тысяч рублей за лечение одного зуба.
По словам родственницы Ольги Бузовой, после визита в клинику ей выставили счет на 18 тысяч рублей, однако после подсчетов медицинское учреждение обязало ее доплатить еще 50. Блогера смутили подобные разноценки и она потребовала у стоматологии заключении о всех произведенных с ней манипуляциях во время лечения.
С выпиской Бузова отправилась в другую клинику, где ценник в 70 тысяч рублей назвали низким. После инфлюенсеру стало стыдно за свое поведение и резкие ответы специалистам.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги.
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