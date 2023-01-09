«Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги
Анна Бузова с челкой стала копией своей звездной сестры Ольги
Фото: Instagram* / annabuzova
Младшая сестра знаменитости в новом образе превратилась в двойника певицы. Неужели блогерша устала быть в тени родственницы?
Сестра Ольги Бузовой решила сменить прическу и стала копией певицы. Предприниматель и блогер Анна Бузова опубликовала видео, на котором сделала себе челку и подписала его «психанула». Сайт Газета.ру показал кадры, которые обсуждают в сети.
Конечно, на кардинальные изменения блогер не решилась. Она показала необычный способ примерить на себе пучок с челкой, не отрезая при этом волосы.
«Девочки, признавайтесь, как часто было желание сделать стрижку, ну или хотя бы обрезать челку? У меня такое частенько происходит, но я вспоминаю, как долго она потом отрастает, и одергиваю себя», — признался Бузова и поделилась лайфхаком для эффектного образа.
Подписчикам понравился новый образ Анны. Однако оголенная шея и обрамленное шторками челки лицо сделали блогершу очень похожей на старшую родственницу. Поклонники стали писать комментарии предпринимательнице Бузовой.
«С челкой похожа на Ольгу»;
«Стала не Аня, а Оля»;
«Анна в разы симпатичнее Оли»;
«Вы с Олей прямо близнецы», — заметили многие.
Младшая сестра Ольги Бузовой родилась в 1988 году. Со знаменитой артисткой у них разница в два года. Анна стала известной также после участия в телестройке «Дом-2», но присутствовала она на проекте не больше месяца. Сейчас у блогерши есть свой бизнес — она держит магазин одежды и «одевает людей более восьми лет».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова готовится к свадьбе в 2023 году.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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