«Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 120

Анна Бузова с челкой стала копией своей звездной сестры Ольги

«Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги

Фото: Instagram* / annabuzova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Младшая сестра знаменитости в новом образе превратилась в двойника певицы. Неужели блогерша устала быть в тени родственницы?

Сестра Ольги Бузовой решила сменить прическу и стала копией певицы. Предприниматель и блогер Анна Бузова опубликовала видео, на котором сделала себе челку и подписала его «психанула». Сайт Газета.ру показал кадры, которые обсуждают в сети.

Конечно, на кардинальные изменения блогер не решилась. Она показала необычный способ примерить на себе пучок с челкой, не отрезая при этом волосы.

«Девочки, признавайтесь, как часто было желание сделать стрижку, ну или хотя бы обрезать челку? У меня такое частенько происходит, но я вспоминаю, как долго она потом отрастает, и одергиваю себя», — признался Бузова и поделилась лайфхаком для эффектного образа.

Подписчикам понравился новый образ Анны. Однако оголенная шея и обрамленное шторками челки лицо сделали блогершу очень похожей на старшую родственницу. Поклонники стали писать комментарии предпринимательнице Бузовой.

«С челкой похожа на Ольгу»;

«Стала не Аня, а Оля»;

«Анна в разы симпатичнее Оли»;

«Вы с Олей прямо близнецы», — заметили многие.

Младшая сестра Ольги Бузовой родилась в 1988 году. Со знаменитой артисткой у них разница в два года. Анна стала известной также после участия в телестройке «Дом-2», но присутствовала она на проекте не больше месяца. Сейчас у блогерши есть свой бизнес — она держит магазин одежды и «одевает людей более восьми лет».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова готовится к свадьбе в 2023 году.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
7 янв
Мечты сбываются: Бузова готовится к свадьбе в 2023 году
4 янв
Анита Цой — незамужней Бузовой: «В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится»
3 янв
«Решила не мучить»: Бузовой пришлось избавиться от любимой собаки
2 янв
«Другие цели»: Бузова напомнила Манукяну о причинах тяжелого расставания
1 янв
Бузова под бой курантов сжевала обугленный клочок бумаги: «Традиции не нарушаем»
31 дек
«Хочется пельменей со сметаной»: Бузова рассказала о борьбе с лишним весом
29 дек
«Хочется, чтобы от меня никто не сбежал»: что Бузова загадала на Новый год
29 дек
Шоу на всю ночь: Бузова проведет Новый год в роскошной квартире
28 дек
«Миллион алых роз»: стало известно имя поклонника Ольги Бузовой
27 дек
Федерация бокса России организует благотворительную сказочную Новогоднюю елку
-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:08
«Засуньте себе список»: Тарзан прокомментировал попадание под санкции Украины
18:59
Тяжелобольной Юрий Антонов отказался участвовать в ток-шоу Владимира Соловьева
18:50
В США заявили, что Путин одним указом раскрыл истинное лицо Зеленского
18:49
Зимний отдых: правила въезда для туристов из России в Таиланд
18:41
Постоянно врете: в Финляндии отвергли обещания МИД республики о ядерном оружии
18:34
Может ли от переизбытка сладостей развиться бесплодие — мнение врача

Сейчас читают

«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023