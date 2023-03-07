Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Российским военным в плену грозила смертельная опасность.

Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ сообщило, что 7 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих. Подобное было достигнуто благодаря переговорам.

В оборонном ведомстве отметили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

Также в МО РФ сообщили, что всем освобожденным из украинского плена будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Тема:
Спецоперация
7 мар
За неимением лучшего: чешский наемник отбивался сапогом на поле боя на Украине
7 мар
Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании
7 мар
Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто
7 мар
Неслабый пол: свыше тысячи российских женщин участвуют в спецоперации на Украине
7 мар
Минобороны: в зоне СВО сбиты самолеты Су-24 и Су-25 ВС Украины
7 мар
Шойгу: контроль над Артемовском позволит прорвать оборону ВСУ
7 мар
В ДНР сообщили, что почти половина Артемовска перешла под контроль РФ
7 мар
Украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
7 мар
Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль
7 мар
Полковник запаса: РФ полностью перехватывает стратегическую инициативу на донецком направлении
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Две туристки чуть не лишились жизни на перевале «Горных духов» в Бурятии
17:45
Прокуратура предъявила блогеру Lerchek обвинение в уклонении от уплаты налогов
17:33
Группа «Город 312» приостанавливает концертную деятельность
17:27
Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена
17:16
Концерт, караоке и поздравления: подарки от VK к 8 Марта
17:10
«Так делали все»: Броневицкая поставила на место Вайкуле за слова о роли в СССР

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
Пригожин об оскорбившей россиян Пугачевой: «Это не по-человечески»
Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица