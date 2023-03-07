Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена

Минобороны РФ сообщило, что 7 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих. Подобное было достигнуто благодаря переговорам.

В оборонном ведомстве отметили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

Также в МО РФ сообщили, что всем освобожденным из украинского плена будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.