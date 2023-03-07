Минобороны РФ сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена
Российским военным в плену грозила смертельная опасность.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Минобороны РФ сообщило, что 7 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих. Подобное было достигнуто благодаря переговорам.
В оборонном ведомстве отметили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.
Также в МО РФ сообщили, что всем освобожденным из украинского плена будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
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