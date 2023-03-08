Радикалы ВСУ терпят поражения по всему фронту, пытаясь из последних сил повлиять на сложившуюся ситуацию.

Украинские боевики под Авдеевкой заняты попытками сдержать наступление Вооруженных сил России, а это существенно облегчает судьбу Донецка. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Он уточнил, что националисты вынуждены растягивать технику по всей фронтовой линии.

«[Но], к сожалению, прифронтовые города „получают“ свою долю каждый день. Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно», — сказал Гагин в разговоре с РИА Новости.

До этого собеседник агентства заявлял, что небольшие группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хаотично отступают из Артемовска. Гагин указывал, что неонацисты уходят проселочными дорогами, неся потери или сдаваясь в плен.

Два дня назад ВСУ жаловались украинским СМИ на плохую подготовку, устаревшее вооружение и большие потери в Артемовске. Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирного населения от геноцида со стороны Киева. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Киев на самом деле вцепился в Артемовск.