ВС РФ пресекли действия десяти диверсионных групп в ЛНР и Харьковской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 120

Российские бойцы пресекли масштабное проникновение украинских диверсантов на территорию РФ.

ВС РФ пресекли действия десяти диверсионных групп в ЛНР и Харьковской области

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольнана Харьковской области, а также Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

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