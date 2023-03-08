ВС РФ пресекли действия десяти диверсионных групп в ЛНР и Харьковской области
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Российские бойцы пресекли масштабное проникновение украинских диверсантов на территорию РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Минобороны РФ
В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольнана Харьковской области, а также Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
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