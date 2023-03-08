Российские военные уничтожили штаб бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 352

Российские военные продолжают вычислять расположение подразделений ВСУ.

Российские военные уничтожили штаб бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик

Фото: © РИА Новости / Красильников Станислав; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В районе населенного пункта Мемрик в ДНР поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подробностей об уничтожении штаба украинских националистов не публикуется, но это не первая пораженная цель в районе этого населенного пункта. В конце февраля под точечный удар российских войск попала база иностранных наемников.

Корреспондент «Известий» побывал в населенном пункте Мемрик. В селе, помимо наемников, базировали и иностранную технику, которую «коллективный Запад» поставляет на Украину.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит уничтоженная база иностранных наемников в селе Мемрик.

Тема:
Спецоперация
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