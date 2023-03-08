Российские военные уничтожили штаб бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик

В районе населенного пункта Мемрик в ДНР поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подробностей об уничтожении штаба украинских националистов не публикуется, но это не первая пораженная цель в районе этого населенного пункта. В конце февраля под точечный удар российских войск попала база иностранных наемников.

Корреспондент «Известий» побывал в населенном пункте Мемрик. В селе, помимо наемников, базировали и иностранную технику, которую «коллективный Запад» поставляет на Украину.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит уничтоженная база иностранных наемников в селе Мемрик.