Российские военные уничтожили штаб бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик
Российские военные продолжают вычислять расположение подразделений ВСУ.
Фото: © РИА Новости / Красильников Станислав; Минобороны РФ
В районе населенного пункта Мемрик в ДНР поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подробностей об уничтожении штаба украинских националистов не публикуется, но это не первая пораженная цель в районе этого населенного пункта. В конце февраля под точечный удар российских войск попала база иностранных наемников.
Корреспондент «Известий» побывал в населенном пункте Мемрик. В селе, помимо наемников, базировали и иностранную технику, которую «коллективный Запад» поставляет на Украину.
Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит уничтоженная база иностранных наемников в селе Мемрик.
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