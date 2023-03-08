Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в скором времени

Артемовск уже в ближайшее время может быть взят силами РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам в Стокгольме на встрече министров обороны ЕС. Его слова цитирует AFP.

Однако, по его словам, это вряд ли станет переломным моментом конфликта.

«Это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине», — заявил Столтенберг.

До этого стало известно о том, что небольшие группы ВСУ хаотично отступают из Артемовска. А несколько дней назад украинские военные жаловались украинским СМИ на плохую подготовку, устаревшее вооружение и большие потери в Артемовске.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре прошлого года по результатам референдумов четыре освобожденных региона вошли в состав РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Зеленский на самом деле вцепился в Артемовск.