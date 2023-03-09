Оставили ВСУ без укрепленных позиций: боевая работа экипажей вертолетов Ка-52

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За один вылет пилоты выпускают несколько ракет, которые поражают цели на расстоянии в несколько километров.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипажи боевых вертолетов авиации Западного военного округа (ЗВО) оставили ВСУ без укрепленных позиций. Под удар Ка-52 помимо живой силы, попали также гаубицы и бронетехника.

Все полеты выполняются на предельно малых высотах, чтобы не дать и средствам ПВО противника обнаружить наши экипажи. За один такой вылет пилоты выпускают несколько ракет, которые поражают цели на расстоянии в несколько километров.

Каждый вылет вертолетной группы уникален и не похож на предыдущий. Чтобы запутать ПВО противника, российские летчики используют различные маршруты. А ложными целями для зениток становятся тепловые ловушки.

Тема:
Спецоперация
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