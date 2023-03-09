Украинские СМИ: в Киеве прогремела серия мощных взрывов

В Киеве прогремел новый взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ. Также телеканалы Незалежной сообщают о взрывах в Кривом Роге. Кроме того, о подобных происшествиях говорится во Львовской и Иваново-Франковской областях. Официальной информации от Минобороны России по данному поводу не поступало.

Перед этим украинские СМИ сообщали о нескольких сильных взрывах в Киеве. Также о них заявляют в Сумской, Винницкой и Киевской областях. По предварительным данным, под Киевом работала система противовоздушной обороны (ПВО).

За несколько часов до этого в центральной части и на севере Самостийной объявили воздушную тревогу. О перебоях с электроснабжением после повреждений объектов инфраструктуры заявили власти Харьковской и Одесской областей.

Согласно официальным данным украинского Минэнерго, оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры в семи областях. В связи с экстренными отключениями энергии 40% жителей Киева остались без отопления, введены ограничения подачи энергии в Житомирской и Харьковской областях.

Российские военные начали бить по критическим объектам Украины с 10 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Ее конечная цель — демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 по позициям Вооруженных сил Украины.