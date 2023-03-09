В Кремле оценили причастность «проукраинского доктора зло» к теракту на СП

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Рита Миронова
Рита Миронова 123

Песков: в версию о «проукраинском докторе зло» в диверсии на «Северных потоков» верится с трудом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; Reuters / SWEDISH COAST GUARD / NORD STREAM 2 / AXEL SCHMIDT / IMAGESAT INTERNATIONAL (ISI); 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Ранее в США обвинили в диверсии на «Северных потоках» проукраинскую группировку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал версию о причастности «проукраинского доктора зло» к теракту на «Северных потоках». По словам официального представителя Кремля, в подобного рода публикации в зарубежных СМИ он не верит.

«Во-первых, вы видите синхронный выход материалов в разных странах. Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили изначально, суетятся, у них много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами», — так Дмитрий Песков объяснил многочисленные журналистские статьи.

По его мнению, так США просто отводят от себя внимание. Версия о «проукраинской группы» наиболее комфортна для страны.

«Что касается „проукраинского доктора зло“, который это организовал, с трудом в это верится. Слишком уж была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной специальной службе государственной, коих не так много в нашем мире», — отметил Песков.

Власти России по-прежнему пытаются добиться более детального расследования, причем со своим участием. Песков подчеркнул, что подобное преступление нельзя игнорировать или отвлекать от него внимание общественности другими гипотезами и версиями.

«Нужно установить тех, кто это исполнял и заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры», — резюмировал Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Сеймур Херш скоро опубликует новое расследование про «Северные потоки».

Тема:
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