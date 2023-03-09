Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 665

Минобороны РФ сообщило о «массированом ударе возмездия» по военной инфраструктуре Украины

Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия»

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Спецоперация

Удар был нанесен в ответ на организованные Киевом террористические акции в Брянской области.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики, сообщили в Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ доложили об уничтожении места базирования ударных беспилотников, а также выведении из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Кроме того, по данным Минобороны, была сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения.

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