Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия»
Минобороны РФ сообщило о «массированом ударе возмездия» по военной инфраструктуре Украины
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Удар был нанесен в ответ на организованные Киевом террористические акции в Брянской области.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики, сообщили в Минобороны.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.
В МО РФ доложили об уничтожении места базирования ударных беспилотников, а также выведении из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Кроме того, по данным Минобороны, была сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения.
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