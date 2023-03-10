Марочко: боевики ВСУ бросают раненых при отступлении в районе Кременной
Руку помощи ВСУшники не протягивают даже тем, кого можно спасти.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Украинские боевики бросают раненых сослуживцев во время наступательных действий военных РФ в районе Кременной. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВСУ стараются покинуть территорию «налегке». Это, как правило, происходит, в ситуациях огневого контакта и ближних боев. Руку помощи киевские силовики не протягивают даже тем раненым, которым можно спасти жизнь. В итоге кременские леса полны убитых.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине.
- 10 мар
- Эксперт Леонков: «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов на Украине
- 10 мар
- Т-90М — зверь, а не машина! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 мар
- Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье
- 9 мар
- Глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине
- 9 мар
- Как в ЛНР проходит подготовка российских штурмовиков
- 9 мар
- Захарова объяснила, как Запад маскирует отправляемых на Украину наемников
- 9 мар
- «Сегодня российские, завтра — китайские»: бизнес КНР избегает швейцарских банков
- 9 мар
- «Сложнее с каждым днем»: западные СМИ сообщили о колоссальных потерях ВСУ
- 9 мар
- Минобороны РФ: в зоне СВО сбиты украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
- 9 мар
- Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи остается неизвестной
Читайте также
86%
0.44 80.14
-0.41
Нашли ошибку?