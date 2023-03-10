Марочко: боевики ВСУ бросают раненых при отступлении в районе Кременной

Украинские боевики бросают раненых сослуживцев во время наступательных действий военных РФ в районе Кременной. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что ВСУ стараются покинуть территорию «налегке». Это, как правило, происходит, в ситуациях огневого контакта и ближних боев. Руку помощи киевские силовики не протягивают даже тем раненым, которым можно спасти жизнь. В итоге кременские леса полны убитых.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине.