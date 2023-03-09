Глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине

По данным американской разведки, российская армия за это время сможет добиться тактических успехов.

Следующие полгода будут самыми критичными для конфликта на Украине. Такое мнение выразил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время слушаний в комитете конгресса.

«В контексте разведданных, следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть, — станут критичными на поле боя на Украине», — заявил он.

Также по данным американской разведки, российская армия за это время сможет добиться тактических успехов. Однако Бернс, в то же время, называет эти успехи «незначительными».

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что украинский конфликт приближается к завершающему этапу. По его мнению, у ВС РФ начинается период, когда российская сторона будет «разбирать на части» логистические цепочки противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от США отправить на войну детей.