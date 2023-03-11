На Украине задумали переименовать Россию в Москвию

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 172

Зеленский пообещал тщательно проработать вопрос о переименовании России в Московию

На Украине задумали переименовать Россию в Москвию

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Петиция о переименовании РФ в Москвию появилась на сайте президента Украины в ноябре прошлого года. Необходимое количество голосов для ее рассмотрения главой государства было собрано за полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю тщательно проработать инициативу о переименовании России в Московию. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующий документ.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия», — говорится в документе.

К слову, петиция о переименовании России в Московию появилась на сайте главы Украины еще в ноябре прошлого года. В прошлом месяце она набрала необходимое количество подписей — 25 тысяч. Ее инициаторы предложили называть Россию Московией, Российскую Федерацию — Московской Федерацией, а само понятие «русский» заменить на «московский».

Стоит отметить, некоторые улицы в городах Украины тоже изменили названия, которые так или иначе связаны с историей России. Например, в Одессе таких 200. Политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru ранее отмечал, что подобные меры не кончатся ничем хорошим. Он уверен, что смена названий стирает лицо городов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил отмену русской культуры на Западе.

Тема:
Спецоперация
11 мар
ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций против РФ
11 мар
Британия и Франция договорились о совместном обучении украинских морских пехотинцев
10 мар
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
10 мар
Разведка США: гиперзвуковые комплексы есть только у России
10 мар
«Каждый думает только о себе»: почему ВСУ бросают раненых умирать на передовой
10 мар
Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине
10 мар
Одним меньше: ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в ДНР
10 мар
Российские военные уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
10 мар
В России стартовал конкурс для фотокорреспондентов в зоне СВО
10 мар
Newsweek: экс-посол США Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины
-10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций против РФ
4:10
Появились кадры с места пожара в цехе по производству пластика в Подмосковье
3:54
На Украине задумали переименовать Россию в Москвию
3:27
Появились кадры со стройплощадки с будущим особняком блогера Lerchek
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
2:55
Порфирий Поздняк: почему 11 марта нужно остерегаться красивых женщин

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео