На Украине задумали переименовать Россию в Москвию

Петиция о переименовании РФ в Москвию появилась на сайте президента Украины в ноябре прошлого года. Необходимое количество голосов для ее рассмотрения главой государства было собрано за полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю тщательно проработать инициативу о переименовании России в Московию. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующий документ.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия», — говорится в документе.

К слову, петиция о переименовании России в Московию появилась на сайте главы Украины еще в ноябре прошлого года. В прошлом месяце она набрала необходимое количество подписей — 25 тысяч. Ее инициаторы предложили называть Россию Московией, Российскую Федерацию — Московской Федерацией, а само понятие «русский» заменить на «московский».

Стоит отметить, некоторые улицы в городах Украины тоже изменили названия, которые так или иначе связаны с историей России. Например, в Одессе таких 200. Политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru ранее отмечал, что подобные меры не кончатся ничем хорошим. Он уверен, что смена названий стирает лицо городов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил отмену русской культуры на Западе.