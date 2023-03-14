Госдеп вызвал посла РФ в США Антонова из-за инцидента над Черным морем

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Российский посол Антонов прибыл в Госдеп после падения американского БПЛА в Черное море

Госдеп вызвал посла РФ в США Антонова из-за инцидента над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Представитель США отметил, что российскому представителю доложат о «серьезном неудовлетворении».

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп страны из-за случившегося над Черным морем инцидента. Об этом заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Штатов Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы вызываем российского посла, думаю, что эта встреча на высоком уровне <…> состоится сегодня после обеда», — сказал он.

В том числе Прайс отметил, что российскому представителю доложат о «серьезном неудовлетворении» «из-за непрофессионального перехвата». Также американский посол в Москве Линн Трейси уже сделала для российского МИД «серьезное заявление» в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось о том, что беспилотник США нарушил границы воздушного пространства над Черным морем, а позже потерял высоту и упал в воду.

Ранее 5-tv.ru опубликовал комментарий Минобороны РФ насчет произошедшего вблизи Крыма.

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