На горловском направлении к первому бою готовятся мобилизованные.

Возможно, западным политикам стоило бы отрепетировать противодействие «кувалде Сталина». Так называется оружие, о котором в Старом свете уже давно забыли, а в зоне спецоперации оно применяется каждый день. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин расскажет что это такое.

Это кадры воздушной разведки — в посадках обнаружен опорный пункт противника и он обитаем — вот солдаты ВСУ. Координаты цели моментально передаются на батарею самоходных установок «Гвоздика». Старший офицер батареи дает установки расчету. И вот результат: корректировка огня с коптера дает потрясающий результат.

«Работаем мы круглосуточно, и днем и ночью, ночью в основном светом — подсвечиваем пехоте. Ну и там если эвакуация какая, подсвечиваем светом, а днем работаем осколками, дымом, работаем по пехоте противника, по взводно-опорным пункта, по ротно-опорным пунктам. Поддерживаем продвижение нашей штурмовой пехоты, оказываем огневую поддержку», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Топчик».

Мы недалеко от Майорска. Здесь, на Новгородско-Дзержинском направлении наши войска тоже постепенно давят противника. Опытные штурмовики 132-й мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса идут впереди, позиции держат подразделения в которые прибыло пополнение. Эти бойцы из Оренбурга. Были мобилизованы в октябре, затем учебка, на фронте всего неделю. Морально готовятся к первому бою.

«Кто-то замыкается, походит, вроде оттаял. Кто-то наоборот: начинает шутить больше. Кто — как. Люди разные. У всех психика разная. В любом случае — готовить себя к худшему. Пусть лучше реальность тебя удивит приятно, но себя надо к худшему готовить в любом случае», — рассказал боец с позывным «Тамада».

Из необстрелянных новичков не формируют отдельные подразделения — ими пополняют уже слаженные роты. Чтобы ветераны передавали свой опыт.

«Ничего, обучим. Ребята у нас опытные, давно воюют многие, и с 2014 года есть которые здесь находятся. Поэтому научат. Главное беречь себя и выполнять правила», — рассказал командир батальона 132-й МСБ с позывным «Проходчик».

Практически на передовой встречаем реанимобиль — он дежурит здесь постоянно. Медсестра с позывным «Шиншилла» 20 лет проработала на скорой, теперь стала военным медиком.

«А это ведет огонь талисман уже знакомой нам батареи. Настоящий раритет — гаубица Д-1. Ее еще называли „кувалда Сталина“. Была разработана в 1943 году, но конкретно этот экземпляр сошел с конвейера в 1948 году. И здесь есть эти цифры. Вот — 1943, и вот 1948», — рассказал корреспондент.

Старушка на батарее давно, еще со времен ополчения. Скрипит, когда наводится… и громко вздыхает после каждого выстрела. Но ее главная задача не в этом. Это гаубица-«замполит»: поднимает боевой дух и обеспечивает преемственность поколений.

«Да у меня дед на таких воевал. Теперь мы воюем», — поделился артиллерист.