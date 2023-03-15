Крупный схрон: в Херсонской области нашли тайник ВСУ
Теперь оружие и боеприпасы послужат российской армии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Крупный схрон ВСУ обнаружили наши военные в Херсонской области.
В подземном бункере в районе села Преображенка они наткнулись на склад с множеством артиллерийских снарядов, гранат, ящиков с порохом и запасом патронов для стрелкового оружия. Содержимое тайника уже вывезено в безопасное место.
А после того, как специалисты дадут оценку годности боеприпасов, как минимум часть из них поступит на вооружение российской армии.
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