Крупный схрон: в Херсонской области нашли тайник ВСУ

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Теперь оружие и боеприпасы послужат российской армии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Крупный схрон ВСУ обнаружили наши военные в Херсонской области.

В подземном бункере в районе села Преображенка они наткнулись на склад с множеством артиллерийских снарядов, гранат, ящиков с порохом и запасом патронов для стрелкового оружия. Содержимое тайника уже вывезено в безопасное место.

А после того, как специалисты дадут оценку годности боеприпасов, как минимум часть из них поступит на вооружение российской армии.

Тема:
Спецоперация
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